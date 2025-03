Turismo no Brasil atinge faturamento recorde de R$ 207 bilhões em 2024 Desempenho econômico impulsiona viagens e gera empregos no setor JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h44 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h44 ) twitter

Desempenho da economia impulsiona o turismo e permite faturamento de R$ 207 bilhões em 2024

O turismo no Brasil registrou um faturamento recorde de R$ 207 bilhões em 2024, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior, conforme pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo . Este crescimento foi impulsionado pelo desempenho positivo da economia, que levou os brasileiros a gastarem mais em viagens de lazer e trabalho.

Em todo o país, 19 estados relataram aumento no turismo. A locação de veículos cresceu quase 11%, enquanto restaurantes e serviços de hospedagem tiveram altas de 8,4% e 7,7%, respectivamente. O setor de eventos e o turismo corporativo também se beneficiaram da economia aquecida.

O aumento do turismo impactou positivamente o mercado de trabalho. Em uma rede hoteleira, houve um crescimento de 10% nas contratações fixas e 30% nos empregos temporários em 2024. Hellen, uma jovem recepcionista contratada aos 18 anos, planeja usar seu novo emprego para financiar seus estudos e férias futuras.

Desempenho da economia impulsiona o turismo e permite faturamento de R$ 207 bilhões em 2024

