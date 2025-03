Turista morre após ser atropelada por charrete em possível corrida ilegal no litoral paulista Thalita Danielle Hoshino foi atingida enquanto andava de bicicleta; caso é investigado como homicídio doloso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h16 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem que atropelou turista com uma charrete em SP será investigado por homicídio doloso

Thalita Danielle Hoshino, uma turista de 37 anos, faleceu após ser atropelada por uma charrete na praia de Itanhaém, litoral paulista. Enquanto passeava de bicicleta com uma amiga no domingo (23), Thalita foi atingida por um veículo puxado por cavalos em alta velocidade. A polícia investiga o caso como homicídio doloso, suspeitando que a charrete participava de uma corrida clandestina.

Um vídeo gravado momentos antes do acidente mostra a movimentação na praia. O condutor da charrete alegou que Thalita atravessou na frente do cavalo, mas testemunhas afirmam que ele participava de uma competição ilegal. As autoridades locais planejam uma força-tarefa para coibir essas atividades nas praias.

Thalita foi socorrida em estado grave e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ela será enterrada nesta quarta-feira em São Paulo. A tragédia reacendeu preocupações sobre práticas ilegais na região.

Assista em vídeo - Homem que atropelou turista com uma charrete em SP será investigado por homicídio doloso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!