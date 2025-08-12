Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Turistas britânicos são dopados em festa no RJ e sofrem golpe

Golpe Boa Noite Cinderela causou prejuízo de R$ 15 mil

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Dois turistas britânicos foram vítimas do golpe "Boa Noite Cinderela" no Rio de Janeiro.
  • Após aceitarem bebidas durante uma festa, eles foram dopados e tiveram seus celulares roubados, resultando em um prejuízo de R$ 15 mil.
  • Vídeos ajudaram a identificar as suspeitas, incluindo uma com mais de 20 passagens pela polícia.
  • O caso teve repercussão internacional, mas até o momento ninguém foi preso.

 

No Rio de Janeiro, dois turistas britânicos foram vítimas do golpe “Boa Noite Cinderela” após aceitarem bebidas em uma festa. Dopados, tiveram seus celulares roubados e um prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.

Vídeos mostram um dos turistas cambaleando na orla de Ipanema antes de cair na areia. Outro vídeo registra três suspeitas entrando em um táxi após abandonarem a vítima no local. As filmagens foram cruciais para identificar as suspeitas, uma delas com mais de 20 passagens pela polícia e recentemente liberada após cumprir pena pelo mesmo golpe.

O caso repercutiu internacionalmente, sendo noticiado em jornais britânicos. Até o momento, ninguém foi preso, e a defesa das suspeitas não foi localizada.

O que aconteceu com os turistas britânicos no Rio de Janeiro?

Dois turistas britânicos foram vítimas do golpe ‘Boa Noite Cinderela’ após aceitarem bebidas em uma festa, sendo dopados e tendo seus celulares roubados, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.


Como os vídeos ajudaram na investigação do caso?

Vídeos mostram um dos turistas cambaleando na orla de Ipanema antes de cair na areia e registram três suspeitas entrando em um táxi após abandonarem a vítima. As filmagens foram importantes para identificar as suspeitas, uma delas com mais de 20 passagens pela polícia.

Qual foi a repercussão do caso na mídia?

O caso teve repercussão internacional e foi noticiado em jornais britânicos.


O que se sabe sobre as suspeitas envolvidas no golpe?

Até o momento, ninguém foi preso, e a defesa das suspeitas não foi localizada. Uma das suspeitas já havia cumprido pena pelo mesmo golpe.

Veja também


Repórter teria ligação com o Hamas, diz o governo israelense; Al-Jazeera e Hamas negam envolvimento

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.