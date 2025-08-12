Turistas britânicos são dopados em festa no RJ e sofrem golpe Golpe Boa Noite Cinderela causou prejuízo de R$ 15 mil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 22h35 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois turistas britânicos foram vítimas do golpe "Boa Noite Cinderela" no Rio de Janeiro.

Após aceitarem bebidas durante uma festa, eles foram dopados e tiveram seus celulares roubados, resultando em um prejuízo de R$ 15 mil.

Vídeos ajudaram a identificar as suspeitas, incluindo uma com mais de 20 passagens pela polícia.

O caso teve repercussão internacional, mas até o momento ninguém foi preso.

No Rio de Janeiro, dois turistas britânicos foram vítimas do golpe “Boa Noite Cinderela” após aceitarem bebidas em uma festa. Dopados, tiveram seus celulares roubados e um prejuízo de aproximadamente R$ 15 mil.

Vídeos mostram um dos turistas cambaleando na orla de Ipanema antes de cair na areia. Outro vídeo registra três suspeitas entrando em um táxi após abandonarem a vítima no local. As filmagens foram cruciais para identificar as suspeitas, uma delas com mais de 20 passagens pela polícia e recentemente liberada após cumprir pena pelo mesmo golpe.

O caso repercutiu internacionalmente, sendo noticiado em jornais britânicos. Até o momento, ninguém foi preso, e a defesa das suspeitas não foi localizada.

