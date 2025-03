Ucrânia aceita proposta dos EUA para trégua com a Rússia Negociações ocorrem na Arábia Saudita; Rússia ainda não se pronunciou JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 23h52 (Atualizado em 11/03/2025 - 23h52 ) twitter

Rússia e Ucrânia se aproximam de acordo de cessar-fogo

A Ucrânia aceitou a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia. As negociações estão sendo realizadas na Arábia Saudita. Com a aprovação ucraniana, os EUA planejam reestabelecer a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com Kiev.

A Rússia ainda não se manifestou sobre a proposta. Os Estados Unidos aguardam uma resposta russa até meados desta semana.

