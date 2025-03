Ucrânia e EUA avançam nas negociações para encerrar conflito com a Rússia Macron prepara resposta a possíveis tensões comerciais com EUA JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h47 ) twitter

Ucrânia e EUA decidem prosseguir com as negociações para o fim da guerra contra a Rússia

Os Estados Unidos e a Ucrânia decidiram continuar as negociações para acabar com o conflito com a Rússia . Emmanuel Macron, presidente da França, afirmou que o país deve se preparar para um possível rompimento com os EUA e manifestou intenção de colocar o arsenal nuclear francês à disposição dos aliados para apoiar a Ucrânia.

Macron expressou o desejo de se reunir com líderes militares europeus em Paris na próxima semana. Ele também respondeu às tarifas impostas por Donald Trump ao Canadá, México e China, alertando para a possibilidade de medidas semelhantes contra a União Europeia e prometendo uma resposta conjunta da França e da Europa.

Donald Trump anunciou a retomada das negociações de paz com a Ucrânia após dias de tensão com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Trump afirmou que mantém conversas sérias com a Rússia e recebeu sinais de que o país estaria disposto a buscar a paz. Em redes sociais, Zelensky comentou sobre um movimento positivo nas negociações, esperando resultados na próxima semana.

