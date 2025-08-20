União Brasil e PP oficializam federação União Progressista Aliança reúne cerca de 20% dos parlamentares no Congresso Nacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h34 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h34 ) twitter

O União Brasil e o PP uniram forças em Brasília para formar a federação União Progressista, consolidando uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Com cerca de 20% dos parlamentares, a federação inclui 109 deputados, a maior representação na Câmara, e 15 senadores. Além disso, a aliança conta com seis governadores e mais de 1300 prefeitos.

Apesar de ocuparem quatro ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes dos partidos, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, defendem um afastamento da base governista. “Nosso foco é lançar uma candidatura de centro-direita nas próximas eleições presidenciais", afirmaram os líderes partidários.

