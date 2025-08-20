Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Uso inadequado de canetas emagrecedoras gera alerta médico

Compartilhamento e fracionamento do medicamento elevam riscos à saúde

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Preocupação com o uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica.
  • Compartilhamento das canetas e fracionamento aumentam riscos de transmissão de doenças.
  • Compra sem receita pode resultar em produtos falsificados ou roubados.
  • Automedicação pode causar efeitos adversos graves; acompanhamento médico é essencial.

 

O uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica tem gerado preocupação entre médicos e autoridades sanitárias. Nas redes sociais, vídeos ensinam como fracionar o produto de dose única, e o compartilhamento das agulhas aumenta o risco de transmissão de doenças como hepatite e HIV.

Em grupos online, usuários relatam dividir as canetas para reduzir o custo elevado, que ultrapassa mil reais por dose. Especialistas alertam que essa prática pode deixar resíduos de sangue nas agulhas, facilitando a transmissão de doenças virais.

Além disso, a compra sem receita médica levanta suspeitas sobre a origem do produto, que pode ser falsificado ou roubado, comprometendo sua eficácia. A automedicação sem acompanhamento médico adequado pode levar a efeitos adversos como mal-estar e vômito. O uso seguro desses medicamentos requer prescrição e acompanhamento médico para ajustar as doses corretamente.

Por que o uso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica é preocupante?

O uso inadequado dessas canetas gera preocupação devido ao aumento dos riscos à saúde, especialmente com o compartilhamento de agulhas, o que pode levar à transmissão de doenças como hepatite e HIV.


Quais práticas inadequadas têm sido observadas entre usuários de canetas emagrecedoras?

Usuários têm compartilhado e fracionado as canetas para reduzir custos, o que expõe as agulhas a resíduos de sangue, aumentando o risco de transmissão de doenças virais.

Quais os riscos associados à compra de canetas emagrecedoras sem receita médica?

A compra sem receita pode comprometer a segurança do produto, uma vez que ele pode ser falsificado ou roubado, além de resultar em efeitos adversos como mal-estar e vômito se não houver acompanhamento médico.


Qual a recomendação para o uso seguro de medicamentos emagrecedores?

O uso seguro desses medicamentos requer a obtenção de prescrição médica e acompanhamento para garantir ajustes corretos nas doses.

Veja também


Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.