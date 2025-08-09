Logo R7.com
Vasco avança após vitória sobre CSA na Copa do Brasil

Sorteio das quartas de final será na sede da CBF no Rio de Janeiro

  • Vasco vence CSA por 3 a 1 e avança às quartas de final da Copa do Brasil.
  • O sorteio dos confrontos será na próxima terça-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro.
  • Rayan, Felipe Coutinho e Tietche marcaram os gols do Vasco; Brian fez o gol pelo CSA.
  • Outras equipes classificadas incluem Corinthians, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense.

 

O Vasco garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CSA por 3 a 1. A definição dos próximos confrontos ocorrerá na próxima terça-feira (12) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

No jogo, Rayan abriu o placar ao aproveitar um cruzamento de Piton. Philippe Coutinho ampliou a vantagem ao marcar após um rebote concedido pelo goleiro adversário. Tchê Tchê fez o terceiro gol para o Vasco após se livrar da defesa dentro da área. Brayann marcou para o CSA, fechando o placar em 3 a 1.

Além do Vasco, outras equipes classificadas incluem Corinthians, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense.

