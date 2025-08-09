Vasco avança após vitória sobre CSA na Copa do Brasil

Vasco vence CSA por 3 a 1 e avança às quartas de final da Copa do Brasil.
O sorteio dos confrontos será na próxima terça-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro.
Rayan, Felipe Coutinho e Tietche marcaram os gols do Vasco; Brian fez o gol pelo CSA.
Outras equipes classificadas incluem Corinthians, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense.
O Vasco garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CSA por 3 a 1. A definição dos próximos confrontos ocorrerá na próxima terça-feira (12) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
No jogo, Rayan abriu o placar ao aproveitar um cruzamento de Piton. Philippe Coutinho ampliou a vantagem ao marcar após um rebote concedido pelo goleiro adversário. Tchê Tchê fez o terceiro gol para o Vasco após se livrar da defesa dentro da área. Brayann marcou para o CSA, fechando o placar em 3 a 1.
Além do Vasco, outras equipes classificadas incluem Corinthians, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia e Atlético Paranaense.
Veja também
Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso
JR na TV playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!