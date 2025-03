Veja como fica o tempo pelo Brasil neste domingo (2) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/03/2025 - 23h40 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h07 ) twitter

Em março, grande parte do país vai continuar sob influência de uma grande massa de ar quente que mantém as temperaturas altas até o fim dessa semana. Em São Paulo, o destaque é o sol na maior parte do dia, depois chove em pontos isolados. Neste domingo (2), os ventos em vários níveis da atmosfera formam instabilidades entre as regiões Norte e Nordeste.

