Ventos fortes deixam milhares sem energia no Rio Grande do Sul Temporal afeta infraestrutura e serviços em Porto Alegre e região metropolitana JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h35 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 92 mil pessoas ainda estão sem luz após ventos de até 100 km/h atingirem o RS

No Rio Grande do Sul, cerca de 92 mil pessoas permanecem sem eletricidade após ventos de até 100 km/h atingirem dez municípios, incluindo Porto Alegre. A tempestade causou interrupção de energia em aproximadamente 360 mil imóveis na região.

Em Porto Alegre, a força dos ventos derrubou árvores, bloqueando mais de 50 pontos de trânsito. Uma câmera registrou o momento em que uma mulher foi atingida por uma árvore. A ventania também fez um caminhão tombar na nova ponte do Guaíba. Na área da saúde, quatro unidades foram fechadas e outras 24 operam com restrição.

Nas cidades de Canoas e Eldorado do Sul, a tempestade destruiu telhados em centenas de residências. Em Canoas, foram danificadas 292 casas, enquanto em Eldorado do Sul mais de 400 imóveis sofreram danos. Além disso, um muro do sistema prisional estadual desmoronou, afetando três casas sem causar ferimentos.

Os moradores relatam dificuldades devido aos danos causados pela tempestade. “Era um carro da nossa família e infelizmente agora a gente tem que arcar com os prejuízos”, comentou um residente afetado.

‌



Assista em vídeo - Cerca de 92 mil pessoas ainda estão sem luz após ventos de até 100 km/h atingirem o RS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!