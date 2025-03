Verão termina com temporais e calor no Brasil Últimos dias da estação trazem chuva intensa e temperaturas altas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 23h56 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h56 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta terça (18)

Os últimos dias do verão no Brasil serão marcados por calor intenso e chuvas frequentes. Até quinta-feira, pancadas de chuva são esperadas no Sul e Sudeste, com São Paulo novamente na rota dos temporais. Nesta segunda-feira, o Nordeste registrou as maiores quantidades de chuva. Uma nova frente fria avança pelo Sul, formando nuvens carregadas em Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

No Sudeste, a umidade resultará em chuvas ao final do dia. No Norte e Nordeste, as precipitações serão intensas em capitais como São Luís, Fortaleza e Natal. As temperaturas nas principais cidades variam entre Porto Alegre (29°C), Rio de Janeiro (32°C), Brasília (34°C), Teresina (31°C) e Manaus (30°C).

Em Reriutaba, Ceará, a semana começa com chuvas fortes a qualquer hora. Em Gouveia, Minas Gerais, o sol predomina com pancadas à tarde e ventos fortes previstos; as máximas variam entre 26°C e 27°C.

