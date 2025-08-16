Logo R7.com
RecordPlus
Vice-prefeita assume prefeitura após afastamento por corrupção

Prefeito de São Bernardo do Campo é investigado por propina

  • Vice-prefeita Jessica Cormick assume a prefeitura de São Bernardo do Campo após o afastamento do prefeito Marcelo Lima.
  • Marcelo Lima é investigado por corrupção, incluindo propina e lavagem de dinheiro.
  • Três pessoas foram presas, incluindo um empresário com R$ 2 milhões em sua posse.
  • Paulo Irã, operador financeiro do esquema, está foragido e teve R$ 12 milhões encontrados em sua casa.

 

Após o afastamento do prefeito Marcelo Lima por suspeita de envolvimento em um esquema de propina e lavagem de dinheiro, a vice-prefeita Jessica Cormick assumiu a administração municipal de São Bernardo do Campo. A operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público resultou na prisão de três pessoas, incluindo empresários.

Entre os presos está Edmilson de Deus Carvalho, detido com R$ 2 milhões. Apesar de alegar problemas de saúde durante a audiência de custódia, sua prisão foi mantida pelo juiz. Edmilson é acusado de repassar valores a Paulo Irã, apontado como operador financeiro do esquema que beneficiaria o prefeito afastado.

Paulo Irã está foragido e já teve R$ 12 milhões encontrados em sua residência. Ele também teria organizado pagamentos de despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima e sua família. A defesa de Paulo Irã informou que se manifestará ao longo do processo; já os advogados dos outros envolvidos não retornaram os contatos.

Quem assumiu a prefeitura de São Bernardo do Campo após o afastamento do prefeito Marcelo Lima?

A vice-prefeita Jessica Cormick assumiu a administração municipal de São Bernardo do Campo após o afastamento do prefeito Marcelo Lima.


Por que o prefeito Marcelo Lima foi afastado?

Marcelo Lima foi afastado por suspeitas de envolvimento em um esquema de propina e lavagem de dinheiro.

Quais foram as consequências da operação da Polícia Federal e do Ministério Público?

A operação resultou na prisão de três pessoas, incluindo empresários, sendo um deles Edmilson de Deus Carvalho, que foi detido com R$ 2 milhões.


Quem é Paulo Irã e qual seu envolvimento no caso?

Paulo Irã é apontado como operador financeiro do esquema e está foragido, tendo R$ 12 milhões encontrados em sua residência. Ele teria organizado pagamentos de despesas pessoais do prefeito e sua família.

