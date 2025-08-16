Vice-prefeita assume prefeitura após afastamento por corrupção
Prefeito de São Bernardo do Campo é investigado por propina
Após o afastamento do prefeito Marcelo Lima por suspeita de envolvimento em um esquema de propina e lavagem de dinheiro, a vice-prefeita Jessica Cormick assumiu a administração municipal de São Bernardo do Campo. A operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público resultou na prisão de três pessoas, incluindo empresários.
Entre os presos está Edmilson de Deus Carvalho, detido com R$ 2 milhões. Apesar de alegar problemas de saúde durante a audiência de custódia, sua prisão foi mantida pelo juiz. Edmilson é acusado de repassar valores a Paulo Irã, apontado como operador financeiro do esquema que beneficiaria o prefeito afastado.
Paulo Irã está foragido e já teve R$ 12 milhões encontrados em sua residência. Ele também teria organizado pagamentos de despesas pessoais do prefeito Marcelo Lima e sua família. A defesa de Paulo Irã informou que se manifestará ao longo do processo; já os advogados dos outros envolvidos não retornaram os contatos.
