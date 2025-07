47 ônibus foram apedrejados na capital de SP entre a noite de domingo (13) e a manhã de segunda (14)

47 ônibus foram apedrejados na cidade de São Paulo entre domingo de noite (13) e a manhã de hoje (14). A onda de vandalismo começou há um mês: até agora, houve 683 ataques. Segundo a investigação todas as 25 empresas que atuam na capital tiveram ônibus danificados. A polícia suspeita que os ataques sejam motivados por disputas entre as empresas de transporte.



