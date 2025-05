64 imigrantes recebem mais de R$ 5,6 mil dos EUA ao serem deportados de forma voluntária

64 imigrantes foram deportados de forma voluntária dos Estados Unidos. Eles receberam o equivalente a mais de R$ 5.600 do governo americano. No total, 38 pessoas foram levadas para Honduras e 26 para a Colômbia, no primeiro voo fretado custeado pelo governo americano. Todas estavam em situação ilegal nos Estados Unidos e se cadastraram no programa de deportação voluntária, anunciado no começo do mês. O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira (20) outro plano voltado à segurança: um sistema de defesa antimísseis chamado Domo Dourado. O projeto foi inspirado no Domo de Ferro, de Israel. O secretário de defesa, Pete Hegseth, afirmou que a tecnologia vai proteger o país contra mísseis de cruzeiro, balísticos, hipersônicos e drones, sejam convencionais ou nucleares.



