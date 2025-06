67% dos brasileiros são a favor da proibição da prática do balonismo no Brasil, mostra levantamento

A falta de regulamentação para voos com balões entrou em discussão, após uma série de acidentes no país - entre eles o que deixou oito mortos em Santa Catarina na semana passada. Uma pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data, revela que 67% dos brasileiros são a favor da proibição da prática do balonismo no Brasil. 14% são favoráveis, desde que mais regras sejam estabelecidas. 12% disseram que nada deve mudar e 7% não tinham opinião formada.



