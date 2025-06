82% dos recém-nascidos no Brasil fizeram o teste do pezinho, importante para detectar doenças

Esta sexta-feira, 6 de junho, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Cerca de 82% dos recém-nascidos, no país, fizeram o exame, que é muito importante para o diagnóstico precoce de doenças. Basta um pequeno furo no calcanhar do bebê para coletar algumas gotas de sangue, que vão ser analisadas. A quantidade de doenças detectadas pelo teste do pezinho - feito pelo Sistema Único de Saúde - varia de acordo com o estado. Na Bahia, atualmente, são sete. O Distrito Federal, por exemplo, consegue rastrear até 62. Os pais devem levar os filhos, preferencialmente, entre o terceiro e o quinto dia de vida para a coleta de sangue.



