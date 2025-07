A cada minuto, quatro golpes são aplicados no Brasil, revela Anuário de Segurança Pública

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (24), tem um dado preocupante: a cada minuto, quatro golpes virtuais são aplicados no Brasil. Os golpes online lesaram mais de 280 mil pessoas no ano passado. O crime de estelionato cresceu 408% em seis anos. Foram mais de 2,1 milhões golpes em 2024. Em 2024 os roubos em geral tiveram queda e atingiram o menor patamar da série histórica. Já os casos de estelionato bateram recorde no ano passado. A tendência no aumento desse tipo de crime foi registrada desde a pandemia da Covid-19.



