A uma semana da eleição nos EUA, Trump e Kamala apostam em argumentos finais para ganhar votos

Falta exatamente uma semana para as eleições americanas. É o momento em que os candidatos à presidência apostam nos argumentos finais para convencer os eleitores. Em uma entrevista coletiva, Donald Trump rebateu as críticas do candidato a vice-presidente democrata, Tim Walz, e da ex-primeira-dama, Hillary Clinton. Já Kamala Harris realiza um grande comício em frente ao Congresso americano, em Washington. A democrata pretende reforçar no discurso propostas para economia e imigração, além de destacar falas republicanas criticadas nos últimos dias.