Acidentes em rodovias federais acontecem mais em dias de sol, mostra levantamento exclusivo

Nos primeiros quatro meses de 2025, 58,7% dos acidentes registrados nas estradas pelo país aconteceram em dias com tempo bom, sem muito trânsito e pista boa. É o que mostra levantamento exclusivo. Em 12,1% dos acidentes com morte, o motorista não conseguiu nem reagir ao perigo. Em 10,8%, a reação foi tardia ou insuficiente. E em 13,8% a velocidade do motorista estava acima do permitido. Os motociclistas somam mais de um terço das mortes nas rodovias.



