Acompanhe como foi a sexta-feira (25) dos candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos em SP

Ricardo Nunes (MDB) participou de um encontro com advogados no centro de São Paulo. O candidato à reeleição prometeu manter, em um segundo mandato, a segurança jurídica na cidade. Na zona sul, Nunes visitou um trabalho social com pessoas da terceira idade. Guilherme Boulos (PSOL) participou de uma live a convite do adversário do primeiro turno, Pablo Marçal (PRTB). Boulos respondeu a perguntas sobre educação financeira nas escolas e disse que, se for eleito, vai investir em moradias populares e fazer o maior programa de regularização fundiária da cidade.