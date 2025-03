Acordo entre André Janones e PGR fará deputado pagar R$ 131 mil à Câmara, se aprovado

O deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República para devolver R$ 131 mil à Câmara. Ele também vai pagar uma multa de R$ 26 mil. Janones foi investigado por supostamente ter cobrado parte do salário de servidores do gabinete para custear despesas de campanha, o que ele nega. O acordo para não ser processado ainda depende de aprovação do Supremo Tribunal Federal.



