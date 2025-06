Acusado de atirar coquetéis molotov em manifestantes nos EUA recebe 118 acusações pelo ataque

O homem acusado de atirar coquetéis Molotov em um grupo de manifestantes no Colorado (EUA) recebeu 118 acusações pelo ataque, incluindo tentativa de homicídio. O grupo prestava homenagens a reféns israelenses. Mohamed Soliman, de 45 anos, está detido sob fiança de aproximadamente R$ 53 milhões. Se condenado, ele pode pegar até 400 anos de prisão por tentativa de assassinato. 15 pessoas ficaram feridas durante o ataque. Mohamed é egípcio e vivia ilegalmente nos Estados Unidos com o visto vencido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!