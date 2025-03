Advogado pode perder o direito de exercer a profissão após fazer ataques racistas a uma juíza

Um advogado pode perder o direito de exercer a profissão depois de fazer ataques racistas a uma juíza, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. O advogado José Francisco Abud usou mensagens racistas ao entrar com uma petição em um processo. Em um dos trechos, ele se refere à juíza como "magistrada afrodescendente com resquícios de senzala e recalque ou memória celular dos açoites". O alvo dos ataques é a juíza Helenice Rangel, que recebeu o apoio da Associação de Magistrados do Rio. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB analisa o caso e pode excluir o advogado dos quadros da entidade. A defesa de José Francisco não foi encontrada.



