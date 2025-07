Aeroporto Internacional de Guarulhos fica em alerta após avião declarar emergência

Um avião fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após anunciar o comunicado internacional de emergência 'mayday'. Segundo o comandante, o motivo da emergência foi 'fadiga da tripulação e pouco combustível'. O avião saiu de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Buenos Aires, na Argentina. Devido a condições climáticas ruins foi desviado para Assunção, no Paraguai, onde permaneceu por 1h20, mas não foi reabastecido. O piloto tentou pousar na Argentina mais uma vez, mas não conseguiu. Por isso, ele se deslocou para Guarulhos, onde chegou já em situação de emergência.



