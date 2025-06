Agricultores do interior de SP denunciam aumento de roubos de tratores na lavoura

Agricultores do interior de São Paulo denunciam o aumento nos casos de roubos e furtos de tratores nas lavouras. Por não possuírem placa ou registro, esses veículos agrícolas têm se tornado alvos frequentes de criminosos. Entre janeiro e abril de 2025, 90 tratores foram roubados ou furtados no estado. No mesmo período de 2024, foram 78 casos, o que representa um aumento de 15,38%.



