AGU estuda contratar escritório nos EUA para defender ministro Alexandre de Moraes contra sanções

A Advocacia-Geral da União se prepara para atuar na defesa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois das sanções aplicadas pelo presidente americano Donald Trump com a Lei Magnitsky. Pelo segundo dia seguido, o presidente Lula recebe os integrantes do Supremo no Palácio da Alvorada.



