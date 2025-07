AGU pede à PF que investigue suspeita de irregularidades nos preços dos combustíveis

A Advocacia-Geral da União pediu que a Polícia Federal investigue suspeitas de irregularidades nos preços dos combustíveis. O Brasil registrou queda de mais de 65% nas áreas queimadas, no primeiro semestre deste ano. Os dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que houve redução de incêndios na Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. A sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, foi fechada após uma ameaça de bomba. Nada foi encontrado. A Polícia Federal investiga o caso.



