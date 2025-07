Alagamentos deixam mais de dez mil pessoas desalojadas no RS

Mais de dez mil pessoas estão fora de casa, em todo o Rio Grande do Sul, por causa dos alagamentos e esse número pode subir ainda mais. Especialistas dizem que os rios devem alcançar os níveis máximos entre amanhã (1º) e quarta-feira (2). A Defesa Civil gaúcha emitiu dois alertas de "risco muito alto" de inundação, para diferentes regiões do estado. Um para o Rio Caí e outro para o Rio Uruguai, na fronteira oeste, em São Borja. Eldorado do Sul é a cidade com o maior número de moradores que precisaram sair de casa durante as cheias dos rios. Cerca de 300 pessoas foram trazidas para um abrigo, que funciona em um ginásio. As famílias dividem o espaço de maneira improvisada, com lonas e cobertores.



