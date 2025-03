Alagoas conhece seu novo campeão; veja gols dos estaduais pelo Brasil

O CRB conquistou o tetracampeonato alagoano ao vencer o ASA por 2 a 1. Júnior Viçosa abriu o placar de cabeça para o ASA, mas Anselmo Ramon empatou e Higor Meritão virou para o CRB nos acréscimos. No Campeonato Potiguar, o América derrotou o Santa Cruz por 2 a 0 e avançou à final. No Campeonato Brasiliense, o Gama venceu o Brasiliense por 3 a 0, com dois gols de cabeça. Pelo Campeonato Paranaense, o Londrina venceu fora de casa por 1 a 0 com um gol de Pablo Juan.



