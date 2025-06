Alcolumbre apresenta requerimento que instala CPMI para investigar fraudes do INSS

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, apresentou o requerimento que instala uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes do INSS. A comissão será formada por senadores e deputados. Ainda não há data para o início dos trabalhos. A criação da CPMI foi articulada pela oposição e, agora, o governo tenta ficar com os principais cargos no colegiado.