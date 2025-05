Alcolumbre e Motta dão 10 dias para a Fazenda apresentar alternativas ao aumento do IOF

Os presidentes da Câmara e do Senado deram dez dias para que o Ministério da Fazenda apresente alternativas ao aumento do IOF. A insatisfação dos parlamentares com o aumento do imposto sobre operações financeiras foi manifestada pelo presidente da Câmara, depois de ouvir os líderes partidários. O aumento no IOF teria impacto, por exemplo, sobre empréstimos, investimentos e transações com moeda estrangeira. Com as mudanças, o governo iria arrecadar mais de R$ 20 bilhões neste ano e R$ 41 bilhões em 2026.



