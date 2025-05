Alexandre de Moraes ameaça prender o ex-ministro Aldo Rebelo por desacato

Durante depoimento ao Supremo Tribunal Federal, o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo foi repreendido e ameaçado de prisão por desacato pelo ministro Alexandre de Moraes. O episódio ocorreu no âmbito da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. A tensão aumentou após divergências sobre a interpretação de uma fala atribuída ao ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. O STF ainda avalia a necessidade de acareação entre militares após contradições nos depoimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!