Alexandre de Moraes determina o bloqueio da rede social Rumble no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Para o ministro, a plataforma cometeu descumpriu ordens judiciais e instituiu um ambiente de terra sem lei nas redes sociais. O ministro também determinou que a plataforma só poderá voltar ao ar após indicar um representante legal no Brasil e cumprir todas as decisões, incluindo o pagamento de multas. A Rumble se juntou a empresas de Donald Trump em uma ação na Justiça dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes por suposta violação da soberania americana.



