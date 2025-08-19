Alexandre de Moraes diz a jornal americano que não vai recuar de investigação contra Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes disse ao jornal americano The Washington Post que não vai recuar da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem foi publicada neste domingo (17). Nela, Moraes garante que não vai desistir da investigação contra o ex-presidente. Trump impôs sanções ao Brasil e ao ministro Alexandre de Moraes, em resposta ao julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nesta segunda-feira (18), Moraes abriu prazo para as alegações finais do chamado Núcleo 4 do inquérito da trama golpista. Nesse grupo estão pessoas que supostamente davam apoio para manter manifestações em frente aos quartéis do exército. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para pedir a condenação ou absolvição dos réus.



