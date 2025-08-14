Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael em evento promovido pelo STF com influenciadores

Em um encontro com influenciadores digitais promovido pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes encontrou humorista paraibano Mizael Silva. O influenciador, que tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, é conhecido como "Advogado do Xandão" nas redes sociais. O ministro entrou na brincadeira e disse que precisa de um advogado para defendê-lo nos Estados Unidos.



