Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael em evento promovido pelo STF com influenciadores

O influenciador é conhecido como "Advogado do Xandão"

JR na TV|Do R7

Em um encontro com influenciadores digitais promovido pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes encontrou humorista paraibano Mizael Silva. O influenciador, que tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, é conhecido como "Advogado do Xandão" nas redes sociais. O ministro entrou na brincadeira e disse que precisa de um advogado para defendê-lo nos Estados Unidos.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Estados Unidos
  • RecordPlus
  • Redes sociais
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.