Ameaças da Rússia fazem UE aprovar a criação de fundo militar para reforçar a segurança no bloco

A União Europeia aprovou a criação de um fundo militar para reforçar a segurança no bloco diante de ameaças da Rússia. Moscou condenou o movimento de rearmamento que chamou de incitação à guerra. O governo russo acusou a Europa de participar indiretamente da guerra ao autorizar o uso de mísseis de longo alcance fornecidos por países do bloco em ataques contra a Rússia. Nesta terça-feira (27) quatro vilas no Nordeste da Ucrânia foram tomadas pelos russos. Donald Trump afirmou hoje que o presidente Putin da Rússia está brincando com fogo. Ele cobra um acordo que ponha fim à guerra



