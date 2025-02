Anatel identifica irregularidade em mais de 275 mil IMEIs, números de identificação de celulares

A Anatel identificou mais de 275 mil IMEIS irregulares em apenas um ano. O IMEI é o número de identificação de cada celular e permite que as operadoras bloqueiem os aparelhos, em caso de roubo ou furto. Porém, criminosos estão oferecendo, abertamente nas redes sociais, um suposto serviço de desbloqueio do IMEI.



