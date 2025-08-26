Logo R7.com
Ancelotti convoca Kaio Jorge e deixa Neymar e Vini Jr. de fora para os jogos contra Chile e Bolívia

A lista divulgada na sede da CBF trouxe algumas caras novas

JR na TV|Do R7

A lista divulgada na sede da CBF trouxe algumas caras novas. A grande surpresa foi Kaio Jorge, do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols. Depois de visitar os estádios brasileiros, o treinador Carlo Ancelotti pôde, desta vez, formar um grupo de acordo com o perfil do italiano. Os goleiros são Alisson, Bento e Hugo Souza. Os laterais: Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Vanderson e Wesley. Para a defesa foram chamados Alexsandro Ribeiro, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio-campo: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá. E no ataque: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Richarlison.

