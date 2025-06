ANS define em 6% o limite para reajuste nos planos de saúde individuais e familiares

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - a ANS - autorizou um reajuste de 6% nos planos de saúde individuais e familiares. A mudança afeta cerca de 8,6 milhões beneficiários, 16% do total de pessoas com plano de saúde no país. O aumento foi limitado a 6,06% tem validade de maio deste ano até abril de 2026. O reajuste pode ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato. Os aumentos levam em conta a inflação, a frequência de uso do plano e os custos de serviços médicos, produtos e equipamentos hospitalares.



