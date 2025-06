Ao menos seis chefes militares iranianos morrem em ataque lançado por Israel

Por volta das três horas da manhã desta sexta-feira (13), Israel lançou um ataque com mísseis e drones contra alvos militares iranianos. A operação teve como objetivo impedir que o Irã produza armas nucleares. Pelo menos seis chefes militares iranianos foram mortos. Em resposta, o Irã atacou Israel com mais de 150 mísseis e drones, que foram, em sua maioria, interceptados pelo sistema de defesa israelense. Em Tel Aviv, autoridades disseram para a população ficar próxima de abrigos antibomba. Durante a madrugada, Israel lançou um grande ataque e eliminou comandantes iranianos. Entre eles, o chefe de gabinete das forças armadas e o chefe da guarda revolucionária. Uma guerra de grande escala entre os dois países preocupa principalmente pelo poderio militar do Irã.



