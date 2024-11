Apartamento no condomínio onde mora o governador Cláudio Castro é atingido por bala perdida, no Rio

Sábado (23) de violência no Rio de Janeiro. Intensos confrontos levaram pânico a moradores de diferentes comunidades da região metropolitana. Na capital, um apartamento no condomínio onde mora o governador Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, foi atingido por uma bala perdida. No confronto, que aconteceu em Rio das Pedras, área de disputa entre traficantes e milicianos, um traficante morreu e outro foi baleado e está internado em estado grave no hospital. Em Nova Iguaçu e Seropédica também houve troca de tiros.