Apenas 26% dos pacientes começam tratamento contra o câncer em até 60 dias após o diagnóstico

A demora no início do tratamento do câncer diminui a expectativa de cura da doença. Mesmo com uma lei que obriga o início do tratamento pelo SUS em até 60 dias após o diagnóstico, apenas 26% dos pacientes começam no prazo. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de 12% a 15% dos pacientes com câncer no país morrem quando o tratamento demora mais dos 60 dias para começar. E, além da perda de vidas, a demora no início do tratamento também gera impactos econômicos para a saúde pública.



