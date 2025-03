Após anúncio de cessar-fogo no Mar Negro, Rússia ataca zona portuária da Ucrânia

Cerca de 24 horas depois do anúncio de um cessar-fogo no Mar Negro, uma importante rota de navio comercias e de turismo, a Rússia atacou a zona portuária da Ucrânia. Foram lançados mais de 100 drones. Casas e prédios comerciais também foram atingidos pelo ataque. O Serviço de Emergência da Ucrânia informou que conseguiu retirar os moradores.



