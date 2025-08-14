Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Após anúncio de medidas contra tarifaço, exportadores ainda têm dúvidas sobre o acesso a benefícios

A primeira ação efetiva do governo foi a publicação de um plano de auxílio que abre linhas de crédito e preserva empregos

JR na TV|Do R7

Um dia após o lançamento das medidas de contenção a empresários impactados pelo tarifaço americano, ainda há dúvidas sobre como os exportadores vão ter acesso aos benefícios. A primeira ação efetiva do governo foi a publicação da medida provisória 'Brasil soberano', um plano de auxílio que abre linhas de crédito, preserva empregos, isenta impostos e remaneja os produtos brasileiros taxados em 50%. Entidades dos setores impactados afirmaram que o pacote é um "bom começo", mas ainda há dúvidas sobre as taxas que serão definidas e outros detalhes das ações. De acordo com o Ministério da Fazenda, nesta semana e na próxima, o governo vai publicar uma série de atos normativos para regulamentar e estabelecer os detalhes das medidas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Brasil
  • Emprego
  • Impostos
  • Meta
  • Meta fiscal
  • MF (Ministério da Fazenda)
  • MP (Medida provisória)
  • Nacional
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • tarifaço

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.