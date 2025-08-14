Após anúncio de medidas contra tarifaço, exportadores ainda têm dúvidas sobre o acesso a benefícios

Um dia após o lançamento das medidas de contenção a empresários impactados pelo tarifaço americano, ainda há dúvidas sobre como os exportadores vão ter acesso aos benefícios. A primeira ação efetiva do governo foi a publicação da medida provisória 'Brasil soberano', um plano de auxílio que abre linhas de crédito, preserva empregos, isenta impostos e remaneja os produtos brasileiros taxados em 50%. Entidades dos setores impactados afirmaram que o pacote é um "bom começo", mas ainda há dúvidas sobre as taxas que serão definidas e outros detalhes das ações. De acordo com o Ministério da Fazenda, nesta semana e na próxima, o governo vai publicar uma série de atos normativos para regulamentar e estabelecer os detalhes das medidas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!