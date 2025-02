Após briga entre torcidas, próximos cinco jogos de Sport e Santa Cruz terão estádios vazios

Um homem segue internado depois da briga entre torcedores do Sport e do Santa Cruz, em Recife, Pernambuco. A polícia afirma que os 32 torcedores detidos no último sábado (1º) seguem presos. Deles, 13 foram autuados em flagrante, incluindo o presidente de uma torcida organizada do Sport. O governo do estado determinou estádios vazios nos próximos cinco jogos e estuda adotar torcida única nos clássicos, além de biometria facial nos estádios.