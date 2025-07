Arquivos com músicas inéditas de Beyoncé são furtados de veículo alugado por equipe da cantora

Arquivos com músicas inéditas da cantora Beyoncé foram furtados de um veículo alugado pela equipe da artista americana. O veículo estava em estacionamento na cidade de Atlanta quando teve um dos vidros quebrados. O suspeito teria fugido com duas malas, onde estavam arquivos com músicas inéditas, repertório de shows e outros dados pessoais de Beyoncé. A polícia disse que impressões digitais foram encontradas e um mandado de prisão expedido pela Justiça.



