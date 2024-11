Arthur Lira anuncia apoio à candidatura de Hugo Motta, do Republicanos, à presidência da Câmara

Nesta terça (29), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou apoio à candidatura do deputado Hugo Motta, do Republicanos, à presidência da casa. Ao lado de todos os deputados do partido, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, anunciou oficialmente Hugo Motta como candidato à presidência da Câmara. Motta é o atual líder do partido na Câmara e é o primeiro a anunciar a candidatura de forma oficial. O deputado se consolidou como principal nome na corrida para assumir a presidência da câmara depois que o deputado Marcos Pereira abriu mão da candidatura em favor de um nome de consenso.