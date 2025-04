Assaltantes em motos passam a cometer crimes sozinhos para não chamar a atenção das vítimas

Em São Paulo, alguns assaltantes em motos mudaram a forma de agir. Para não chamar a atenção, eles passaram a praticar os roubos sozinhos, sem a ajuda do garupa. 6 milhões de motos circulam pelo estado de São Paulo, sendo 1,3 milhão apenas na capital. Especialistas em segurança têm notado uma mudança no modo de agir. Os assaltantes evitam andar com garupa e muitas vezes praticam o roubo sozinhos ou em duas motos.



