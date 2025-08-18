Logo R7.com
Assaltos que visam peças de ouro crescem em São Paulo por causa de mercado clandestino

No primeiro semestre, os roubos e furtos de alianças aumentaram quase 70% no estado

JR na TV|Do R7

Os assaltos a alianças e correntes de ouro estão cada vez mais comuns em São Paulo, impulsionados pelo mercado clandestino de joias. Criminosos surpreendem vítimas a qualquer hora do dia. Uma vítima teve uma corrente de R$ 60 mil roubada por um ladrão de bicicleta. Em Osasco, um idoso de 65 anos foi morto enquanto passeava com o cachorro, e a aliança dele foi levada por um motociclista. No primeiro semestre, os roubos e furtos de alianças aumentaram quase 70% no estado, e a Secretaria de Segurança Pública intensificou operações para desarticular quadrilhas de receptação.

