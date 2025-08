Atacante Bruno Henrique é denunciado ao STJD por suposta manipulação de resultados

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva por suposta manipulação de resultados. O jogador pode ser suspenso por até dois anos. A denúncia é o desdobramento de uma operação da Polícia Federal, que indiciou o jogador do Flamengo, em abril, por fraude esportiva e estelionato. Em uma partida do contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de propósito para favorecer apostadores.



